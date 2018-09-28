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Sarıyer Sokakları Renklendi97 defa okundu

kategorisinde,28 Eyl 2018 - 14:45 tarihinde yayınlandı
Sarıyer Sokakları Renklendi

Sarıyer sokaklarının rengarenk duvar resimleriyle süslendiği Mural Festivali sona erdi.  Sahil yolundan geçerken birbirinden eğlenceli resimleri gören Sarıyerliler, kendi duvarlarına da yapılsın diye sıraya girdi.

Sarıyer Belediyesi’nin, bu yıl ilk kez organize ettiği Mural Festivali’nde, dünyaca ünlü sanatçılar Sarıyer’e gelip, sanatlarını konuşturdu. Boş bina cephelerinin dev boyutlu resimlerle süslendiği festival, 2 Eylül’de başlayıp, 16 Eylül’de son buldu. Büyükdere Mahallesi’ndeki bina duvarlarının tuvale dönüştüğü festival kapsamında mural sanatçıları Max On Duty, Leo Lunatıc ve Esk Reyn hünerlerini sergiledi. Gri duvarların panda, kedi gibi neşeli resimlerle kaplandığını gören mahalle sakinleri kendi duvarlarına da yapılması konusunda belediyeye başvuruda bulundu. Caddede ilerledikçe birbirinden güzel eserlerle karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, “Gri duvarlar görmek istemiyoruz” diyerek sanatın her yerde hakim olması gerektiğini vurguladı.

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