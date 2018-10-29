Sarıyer’de 29 Ekim Coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümünde bayram coşkusu Sarıyer sokaklarında doyasıya yaşandı. Sarıyer Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Cumhuriyet yürüyüşü Kefeliköy’den Sarıyer’e binlerin katılımıyla gerçekleşti. Atatürk Anıtı’nın önünde coşkulu kalabalığa seslenen Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Mustafa Kemal Atatürk’ün her zaman söylediği gibi, “yurtta sulh, cihanda sulh” içinde yaşamak için var gücümüzle çalışmalıyız” dedi. Cumhuriyet coşkusu Onur Akın konseriyle doruğa çıktı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’in 95. yılı Sarıyer’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar ilk olarak Sarıyer Belediyesi’ne ait iş makinesi ve araçlarının kortejiyle başladı. Ferahevler’de bulunan fen işleri şantiyesinden başlayan araç konvoyu tüm Sarıyer’i dolaşarak Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Sarıyer’de Cumhuriyet etkinliklerinin ikinci adresi ise Kefeliköy’dü. Kutlamalar her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Yürüyüşü ile taçlandı. Saat 18.00’de Kefeliköy’de toplanan 7’den 70’e binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları, dillerinde marşlarla Sarıyer Merkez’e kadar yürüdü. Kortej sonunda konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Cumhuriyet’i yaşam biçimine dönüştürmeliyiz diyerek şöyle konuştu; “Bağımsızlık ve egemenlik hakkımızı elimizden almak isteyen her kim var ise, Cumhuriyet’in yılmaz bekçileri olarak karşılarında dimdik duracak ve Atatürk Cumhuriyeti’nin ilkelerini onların suratlarına haykıracağız.” 29 Ekim kutlamaları özgün müzik sanatçısı Onur Akın’ın birbirinden güzel şarkıları seslendirmesinin ardından son buldu.

İŞ MAKİNELERİ DE ‘CUMHURİYET’ DEDİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sarıyer Belediyesi bünyesindeki iş makineleri konvoy oluşturarak tüm ilçeyi dolaştı. Bayram sabahı Sarıyer Belediyesi’ne ait iş makineleri, ambulanslar, engelli araçları, ATV’lerin bulunduğu yaklaşık 50 araçlık grup Cumhuriyet konvoyu oluşturdu. Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi’nden yola çıkarak tüm ilçeyi dolaşan araç konvoyuna Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç ve vatandaşlar alkışlarıyla eşlik etti.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Sarıyer’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktası her yıl olduğu gibi bu yıl da 18.00’de Kefeliköy’den başlayarak Sarıyer Merkez’de son bulan fener alayı oldu. Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen her yaştan Sarıyerlinin katıldığı yürüyüşte binler ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle konser alanına yürüdü. Korteje denizden balıkçı tekneleri ışıklarla, atlılar, motosiklet takımı, gaziler, engelliler, halk oyunları ekibi, bando takımı ve tiyatro oyuncuları da eşlik etti.

CUMHURİYET BİZE ÇOK YAKIŞIYOR

Sarıyer Meydan’dan alanı dolduran Cumhuriyet sevdalılarına seslenen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Bundan tam 95 sene önce, alkışlar arasında cumhuriyeti kabul edenler gibi, coşkulu ve gururluyuz” dedi. Başkan Genç şöyle konuştu: “Çünkü Cumhuriyet bize çok yakışıyor! Cumhuriyetin temelinde insan var, Cumhuriyetin temelinde özgürlük var, Cumhuriyetin temelinde mücadele var. Kurtuluş destanı tüm ezilen halklara umut, Cumhuriyet ise esaret altında ortadan kaldırılması beklenilen bir milletin egemenliğini kayıtsız şartsız sahiplenmesinin güvencesi oldu”

SAHİP ÇIKMALIYIZ!

“Cumhuriyeti ve Cumhuriyet değerlerini unutturmak isteyen, özgürlük, demokrasi ve Cumhuriyet düşmanlarına inat yapmalıyız. Dünyanın çeşitli bölgelerinde, özellikle sınırlarımızın hemen yanı başında, komşularımızda yaşanan dramlar ortada. Emperyalizmin tehdidi altında, yurtlarından göç etmek zorunda kalan milletlerin dramını izliyoruz. Tarihinde emperyalizme geçit vermeyen bir ulusun fertleri olarak, bu zor dönemde, ülke olarak bir arada olmamızı milli mücadele ruhu ile cumhuriyet ve demokrasimize borçluyuz.”