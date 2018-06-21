MENÜ
Bugün: 22 HAZİRAN 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 94.989
DOLAR 4,7320
EURO 5,5156
ALTIN 193,14
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Sarıyerde Demokrasiye Engel Yok97 defa okundu

kategorisinde,21 Haz 2018 - 17:09 tarihinde yayınlandı
Sarıyerde Demokrasiye Engel Yok

Sarıyer Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi 24 Haziran’da yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi için demokratik haklarını kullanmak istediği halde yürüme güçlüğü çeken yaşlı, engelli ve hasta vatandaşları evlerinden alarak sandıklara taşıyacak. Oy kullanan vatandaşlar aynı araçlarla tekrar evlerine bırakılacak. Hizmetten yararlanmak isteyen Sarıyerlilerin, 23 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’a kadar 444 1 722, 0533 510 29 59 veya 0537 629 71 11numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ