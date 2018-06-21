Sarıyerde Demokrasiye Engel Yok

Sarıyer Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi 24 Haziran’da yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi için demokratik haklarını kullanmak istediği halde yürüme güçlüğü çeken yaşlı, engelli ve hasta vatandaşları evlerinden alarak sandıklara taşıyacak. Oy kullanan vatandaşlar aynı araçlarla tekrar evlerine bırakılacak. Hizmetten yararlanmak isteyen Sarıyerlilerin, 23 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’a kadar 444 1 722, 0533 510 29 59 veya 0537 629 71 11numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Share This:

































