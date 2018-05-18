Sarıyer’de İlk İftar Dualarla Başladı

Sarıyer Belediyesi tarafından her Ramazan Ayı’nda mahallelerde kurulan iftar sofrası geleneği, etkinliklerinin adresi olan İstinye Tersane Alanı’nda başladı. Vatandaşlara hayırlı ramazanlar dileyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç; Filistinliler’i anarak, “Ramazan ayının sadece İslam alemine değil tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi en büyük dileğimiz” dedi.

Sarıyer Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği iftar sofraları bu yıl da 38 farklı mahallede kurularak, vatandaşları bir araya getirecek. İlk iftar sofrası bir ay boyunca Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan Sevgi, Barış, Huzur ve Hoşgörü Alanı olarak bilinen İstinye Tersane Alanı’nda kuruldu. İftar sofralarında buluşan Sarıyerliler, huzur ve bereket ayı Ramazan’da bir arada oruç açmanın ve hep birlikte okunan dualara amin demenin huzurunu paylaştı.

PAYLAŞMA AYI: RAMAZAN

İftar yemeğine katılan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak hayırlı ramazanlar dileyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. 9 senedir iftar sofralarını Sarıyerlilerle paylaşmaktan dolayı yaşadığı gururu ifade eden Başkan Genç; “Ramazan ayı paylaşma ayı, küskünlerin barışma ayı. Günlerimiz ferah içinde, huzur içinde geçsin” dedi.

FİLİSTİN OLAYI BEN DOĞDUĞUMDAN BERİ VAR

İsrail’in Kudüs’teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlileri ve geçmişte şehit verdiğimiz kahramanlarımızı dualarımızda unutmayalım diyen Başkan Genç şöyle konuştu: “Filistin olayı ben doğduğumda vardı. 60 yaşımı geçtim hala da var. Bir ulus yok edilirken bir ulus var ediliyor. Dünya da böyle bir şey olamaz. İnsanları bir arada yaşatırsanız var olursunuz. Herkesin insanlıktan nasibini almış olması gerekiyor. Kurulan sofralarda sağladığımız birlik ve beraberliği yaşamın her anında devam ettirmek için dua edelim. Niyetleriniz kabul olsun”