Sarıyer’in Temel Sorunu Yetki Karmaşası

Çayırbaşı Özden Sitesi’nde konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer’in temel sorunlarından birinin yetki karmaşası olduğunu söyledi. Mülkiyet konusunun çözümü için göreve geldiği yıldan beri yoğun uğraş gösterdiklerini belirten Başkan Genç, “Bütün mahalleler için dönüşüme yönelik planlarımız hazır. Fakat müdahil olabileceğimiz bir yetkimiz yok. Çaba içerisindeyiz” dedi.

Sosyal hayata kattığı yenilikçi projelerle halkın büyük desteğini alan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, ilçede yaşam alanlarını ziyaret ederek vatandaşın sorunlarını dinliyor. Birim müdürleriyle beraber Özden Sitesi’ne konuk olan Başkan Genç, site yöneticileri ve sakinleriyle yaptığı toplantıda sorunları dinlerken taleplere de yanıt verdi. Toplantıda 3.sınıf öğrencisi Ulaş’ın Başkan Genç için okuduğu Sarıyer şiiri büyük beğeni topladı.

YAŞANILABİLİR SARIYER

Yerel yönetimlerin başarısının, toplumu oluşturan tüm kesimleri yönetim sürecine ortak etmesiyle mümkün olduğunu dile getiren Başkan Genç şöyle konuştu: “Bugüne kadar kurduğumuz alt yapının üst yapısına devam etmek zorundayız. Kendi anlayışımızı orada yaşayan halkla, katılımcılıkla beraber yapacağız. Soruların sorulduğu, taleplerin dinlendiği ve cevapların da dikkate alındığı şekilde bu işin devam etmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunu yaptığımızda hedeflediğimiz Sarıyer’e ulaşmış olacağız. Hizmetin en kalitelisini vermek için çaba içerisindeyiz”

3.DÖNEM HAYIRLI OLSUN

Toplantıda site sakinlerinin Başkan Genç için hazırladığı sürpriz renkli anlara sahne oldu. “3.Dönem Hayırlı Olsun” yazılı pastayı çocuklarla birlikte kesen Şükrü Genç, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.