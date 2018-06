Şehit Aileleri Derneği Başkanı: Artık Kandil’e girilsin

Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, “Tüm Şehit Aileleri ve Gaziler olarak diyoruz ki; artık Kandile girilsin, bu hainlerin kökü kazınsın terör bitirilsin. Şimdiye kadar verilen canların dökülen kanların hesabı sorulsun, intikamı alınsın.” dedi. Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında hain saldırı sonucu üç vatan evladının şahadete yürüdüğünü ve kahraman arkadaşlarının yaralandığını dile getiren Başkan Öksüz, “Şehit olan Kahramanlarımıza, Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hain terör örgütünün son günlerde ülkemizde yapmış olduğu saldırılar gösteriyor ki ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar tekrar sahneye konmak istemektedir. Lakin herkes tarafından bilinmelidir ki Yüce Türk Milleti ve Türk Ordusu ülkesi üzerinde oynanan bu kirli oyunları her zaman bozmuş hainlere derslerini en ağır şekilde vermiş vermeye de devam edecektir. Ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine kasteden saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.” dedi. Artık Kandil’e girilmesi gerektiğini belirten Durmuş Öksüz şöyle devam etti: “Bu hainlerin kökü kazınsın terör bitirilsin. Şimdiye kadar verilen canların dökülen kanların hesabı sorulsun, intikamı alınsın. Ordumuzun terörle mücadele de ki üstün başarıları Yüce Türk milletini her zaman onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Bu sebepledir ki şanlı ordumuza ve mensuplarına karşı yapılacak eylem ve söylemlere herkes dikkat etmeli, ordumuzun moral ve motivasyonunu bozacak en küçük bir cümleden dahi herkes kaçınmalıdır. Türk milletinin her ferdi şanlı Türk ordusunun bir neferidir ve bu bilinçle hareket etmelidir. Ordumuza mensup şerefli her Türk askeri bu vatanın evladıdır ve biz Şehit Aileleri ve Gaziler olarak hiç kimseye bu vatanın şerefli evlatlarına olumsuz, kırıcı ve yıpratıcı tek söz söyleme hakkını vermiyoruz.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE