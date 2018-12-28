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Şehit aileleri ve gazilere ziyaret117 defa okundu

kategorisinde,28 Ara 2018 - 20:37 tarihinde yayınlandı
Şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, beraberinde Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile birlikte Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Kuyluk ve Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Aslanoğlu’nun aileleri ile Kıbrıs Gazisi Astsubay Halil Yamacı’yı evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı. Şehit ve gazilere devlet ve millet olarak her zaman minnet ve şükran borçlu olunduğunu belirten Vali Coşkun, “Devletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin aileleri ve gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koymuş gazilerimiz bizlere birer emanettir. Bu nedenle sık sık şehitlerimizin ailelerini ve gazilerimizi ziyaret ediyor, eğer bir sıkıntıları varsa çözmek için gayret gösteriyoruz. Bu vesile ile şehitlerimize ve vefat etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum.” diye konuştu. Vali Coşkun, şehit aileleri ve gazi Yamacı ile bir süre sohbet etti. Şehit aileleri ve gazi Yamacı, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar’a ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür ettiler.

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