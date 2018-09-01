Şehit Ailelerinden Garnizon Komutan vekiline ziyaret

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Yönetim Kurulu ve üyeleri Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, 30 Ağustos tarihi itibariyle bir üst rütbeye terfi eden Albay Aslan’a ziyaret anısına derneğinin flamasından hediye etti. Durmuş Öksüz, “Garnizon Komutanlığımızda uzun süredir görev yapan Mustafa Yarbay komutanımız Albay rütbesi almıştır. Şu anda 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı görevine vekâleten bakıyor. Biz de dernek olarak, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte bugün hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Komutanımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz.” dedi. Misafirlerini makamda ağırlayan ve onlarla bir süre sohbet eden Albay Aslan, ziyaret sonunda günün asına şehit aileleri ve gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE