Şehit ailelerine ziyaret

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, şehit aileleri ve gazilere yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Vali Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ile birlikte Şehit Piyade Uzman Çavuş Yasin Ak, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Ölmez, Şehit Piyade Komando Onbaşı Murat Karaman ve Şehit Piyade Er Mevlüt Aydoğan’ın ailelerini ziyaret etti. Şehit aileleri ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Şehitlerimizin aileleri bizlere birer emanettir. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Gönüllerinin ve kapılarının her zaman şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize açık olduğunu ifade eden Vali Coşkun, şehitlerimizin ailelerine sabırlar dileyerek sözlerine son verdi. Şehit aileleri ise Vali Ömer Faruk Coşkun ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile İl Müdürü Hamit Coşkun’a ziyaretleri nedeniyle teşekkür ettiler.

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