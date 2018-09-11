Şehit Babası: Çocuğumuzun kanının yerde kalmadığını öğrenmek bize teselli oldu

Bingöl”de , 2017 yılında Astsubay Mustafa Sefa Kök’ü şehit edilmesi ve bir güvenlik görevlisinin yaralanması olayının faili olan ‘Yona Dersim’ kod adlı Erol Ulacan adlı PKK’lı teröristin, 15 Ağustos’ta Adaklı ilçesinde hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini öğrenen şehit Babası Sefa Kök, “Çocuğumuzun kanının yerde kalmadığını öğrenmek bize teselli oldu.” dedi.

ŞEHİT BABASI OLMAK AYRI BİR DUYGU

Oğullarını şehit eden hainin öldürüldüğüne dair haberi daha önce edindiklerini ancak kesin bilginin otopsi sonrası belirleneceği yönünde bilgilendirildiklerini aktaran baba Sefa Kök, “Dün oğlum şehit olduğunun seneyi devriyesinden bir gün sonrası öldürülen teröristlerin otopsi raporları geldi. Bu duygu ayrı bir şey, çocuğumuzun kanının yerde kalmadığını öğrenmek bize teselli oldu. Oğlum şehit olup gitti ama bize büyük bir itibar bıraktı. Bir şehit babası olmak ayrı bir duydu.” diye konuştu. Şehit annesi Döndü Kök ise oğlunu şehit eden hainin öldürülmesinden mutluluk duyduğunu söyleyerek, “Daha hepsinin ölmesini isterim, bütün şehit ailelerinin hepsinin inşallah benim gibi içi bir nebzede olsa rahatlar. Yinede çocuğumun yokluğu beni mahvediyor, üzülüyorum. Ama mertebesi çok güzel. Bana anne demesini bile özledim.” dedi. Oğlunun kanını yerde bırakmayan askerler için de her gün dua ettiğini belirten Anne Döndü Kök, ” Allah’ım onları korusun. Allah annelerine, babalarına, eşlerine çocuklarına acılarını göstermesin. Sabah akşam onlara dua ediyorum. Allah’ım güçlerini kuvvetlerini arttırsın” diye konuştu.

ELİF, BABASININ RESMİNİ GÖRÜNCE HEMEN ‘BABA’ DİYE SARILIYOR

Oğlumun emaneti olan torunu Elif’in askerleri gördüğü zaman hemen üzerlerine atıldığını anlatan Döne Kök, “İsmini de oğlum Bingöl’e gitmeden ‘Hadi karar verelim’ dedi. Üç isim vardı aklında ama benim kızımın ismi Elif olsun, adı gibi dimdik olsun dedi. Elif koyalım dedi. Kendi çocuğunu görmedi ama ismini Elif koyduk. Elif, babasının resmini görünce hemen ‘Baba’ diye sarılıyor. Sivil kıyafetli resimlerini görünce seslenmiyor ama askeri kıyafetli resimlerini gördüğü zaman baba diyor. Babasının şahadetinden 24 gün sonra dünyaya geldi kızımız. Konuşmaya başlayınca zaten ilk baba dedi. Bir gün gelinim lavaboya girip çocuğu karyolaya koyduğunu ve içerden kahkaha sesi geldiğini, korkup hemen içeri girdiğinde bakmış ki kızının kendi kendine konuştuğunu anlattı. Herhalde oğlum geliyor yanına. O günde aynısını yaptı, salıncakta sallanırken durup dururken eliyle göstererek ‘baba’ diye seslendi. Bu bizleri duygulandırıyor. Allah oğluma rahmet eylesin. Evimin direğiydi, her şeyimizdi.” dedi.

Haber: İbrahim Emül – OSMANİYE