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Şehit çocuğuna doğum günü kutlaması195 defa okundu

kategorisinde,30 Haz 2018 - 16:48 tarihinde yayınlandı
Şehit çocuğuna doğum günü kutlaması

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun ve İl Çocuk Komitesi üyeleri tarafından, Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Özer’in oğlu Eymen Özer’in 4’üncü yaş günü kutlandı. “Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar” etkinliği çerçevesinde şehit çocuğu Eymen’i Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü doğum gününde yalnız bırakılmadı. Eymen’in üzerinde resminin ve ‘İyi ki doğdun Eymen’ yazısının bulunduğu pastadaki mumlara hep birlikte üflenerek mutluluk dileklerinde bulunuldu. Müdür Coşkun ve beraberindekiler, Eymen’in doğum gününü kutlayıp çeşitli hediyeler verdiler. Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş İdris Özer, 24 nisan günü, görevli olduğu Suriye’nin Halep kentine bağlı Mare üs bölgesinde icra edilen faaliyetler esnasında rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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