Şehit Gazi ve Vatansever Kamu Çalışanları Sendikası Osmaniye Şubesi, Gaziler Gününü Kutladı

Osmaniye Şehit Gazi Ve Vatansever Kamu Çalişanlari Sendikasi Kurucu Il Başkani ve Il Genel Sekreteri Osman Demirkaynak. 19 Eylul Gaziler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı…

Demirkaynak mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Vatanımızın Bölünmez bütünlüğü Ben millet milli birlik beraberliğimizin bekası uğruna Üstün fedakârlıklar göstererek camı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşımış gazilerimizin değerinin anlaşılması ve hak hak ettikleri şekilde örgü ve minnetle anılması açısından 19 Eylül Gaziler günü ayrı bir önem taşımaktadır aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi Türk milleti olarak her zaman saygı ve millet de almaktayız Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz gazilik mertebesine şereflendir inmiş Gazilerimize hisse Sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum . “