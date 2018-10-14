Şehit işçi Ali Çam için mevlit okutuldu

HAKKARİ’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit olan iş makinesi operatörü Ali Çam için memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde mevlit okutuldu. Şehit Çam’ın baba evinin önünde kurulan taziye çadırında, öğle namazına müteakiben okunan mevlide Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye eski Milletvekili Mehmet Sarı, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Ramazan Sancak, Şehidimiz için dualar okudu. Mevlit sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun, şehit ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, “Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

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