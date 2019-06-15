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Şehit jandarma uzman çavuş için mevlit okutuldu - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Şehit jandarma uzman çavuş için mevlit okutuldu29 defa okundu

kategorisinde,15 Haz 2019 - 16:10 tarihinde yayınlandı
Şehit jandarma uzman çavuş için mevlit okutuldu

Tunceli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyon esnasında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede için, Mevlana Mahallesindeki eşinin evi ve Kurtuluş Mahallesindeki baba evinde mevlit okutuldu. Şehit Ökkeş Ede için okunan mevlitlere Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkan Vekili Mustafa Balkaya, Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, şehit Ökkeş Ede ve tüm şehitler için dualar okudu. Mevlit sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun, şehit ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, “Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun” dedi. Protokol mensupları da şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

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