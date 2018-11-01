Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu Lisesinde ‘Kudüs’ Konferansı

Osmaniye Merkez Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu Lisesi’nde, Türkiye Gençlik Vakfı Osmaniye İl Temsilciliği tarafından, “Gönül Coğrafyamız Kudüs” Konulu konferans düzenlendi. 11’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı program, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından selamlama konuşması yapan TÜGVA Osmaniye Lise Koordinatörü Mustafa Sarıaslan, Lise Koordinatörlüğünün faaliyetlerinden ve gençlerin öneminden bahsetti. Konuşmacı, TÜGVA Osmaniye İl Temsilcisi Av. Talha Akif Gürbüz ise şöyle dedi: “Allah bize Kudüs’e gitmeyi nasip etti, bu bir nimettir ve biz de bu nimetin şükrünü eda etmek için bu konferansları organize ederek, Allah’ın bize bahşettiği nimetin zekatını veriyoruz inşallah.” dedi. “Gönül Coğrafyamız Kudüs” Konulu konferans serisini geçen yıl başlattıklarını ifade eden Gürbüz, ilçelerle beraber 11 adet konferans düzenlediklerini ve bundan sonra da devam edeceklerini söyledi. Liseli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, Gürbüz, çektiği fotoğraflarla ve yaşadıklarıyla Kudüs’ü anlattı

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE