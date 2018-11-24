Şehit Öğretmen mezarı başında anıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesi Düzköy Erikli İlkokulunda görevli iken 25 Ekim 1993’de eşi Bayram Tekin ve 3 yaşındaki kızı Betül Tekin ile birlikte şehit edilen Osmaniyeli öğretmen Yasemin Tekin, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle mezarı başında ziyaret edilerek dualarla anıldı. Garnizon Şehitliğinde düzenlenen anma programında, Şehit Öğretmen Yasemin Tekin ve kızı Betül Tekin’in mezarı başında Kur’an tilaveti ve duadan sonra karanfil bırakıldı. Ayrıca, vatani görevini yaparken şehit olan asker ve polislerin kabirleri de ziyaret edilip, çiçek bırakılarak dualar okundu. Şehitlikteki düzenlenen anma programına İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

MEVLİD-İ ŞERİF OKUNDU

Şehitlik ziyaretinin arından, Merkez Bahçeli Camiinde 24 Kasım öğretmenler günü programı çerçevesinde Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından görevleri başında şehit olan ve ahrete irtihal etmiş bütün öğretmenler için Mevlid-i Şerif okundu ve hatimlerin duası yapıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE