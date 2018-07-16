Şehit Ömer Halis Demir Parkı Görkemli Bir Törenle Açıldı

Osmaniye Belediyesi, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününde anlamlı bir açılış gerçekleştirdi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi karşısında Osmaniye Belediyesi tarafından yapılan Şehit Ömer Halis Demir Meydanı yoğun katılım eşliğinde açılışı yapıldı.

Hain darbe girişimi gecesinde devletin bekası için kahramanlık destanı yazan Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir’in adı Osmaniye’de sonsuza dek yaşayacak.

OSMANİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR PARK VE MEYDANI HİZMETE AÇILDI…

Belediye Başkanı Kadir Kara, açılış programına katılan misafirleri Şehit Ömer Halis Demir Meydanı girişinde karşıladı.

Açılış programı tüm şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından dua edildi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun; “15 Temmuz etkinlikleri çerçevesi içerisin de Şehit Ömer Halis Demir parkı açılışında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. .15 Temmuz 2016 da Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelik olarak FETÖ’ ye bağlı vatan hainlerinin kalleşçe ve kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunması ile şanlı tarihimize kara bir leke çalınmak istenmiştir.

Anca meselenin beka meselesi olduğunu idrak edip Cumhur başbakanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’nın çağrısına uyun bu müstesna millet büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek üzerinde kurgulanmak istenen oyunları bozmuştur. Aziz hemşerilerim milletlerin hayatında büyük çığırların büyük karelerin vesilesi olurlar nasıl ki Kahraman Maraş da Sütçü İmamın Türk kadınının mahremiyetini korumak için attığı kurşun böyle bir kıvılcımsa Şehit Ömer Halis Demirin de 15 Temmuz gecesi iman dolu göğsüyle canını feda ederek cuntacı generale sıktığı kurşunda böylesi bir kıvılcımdır. Bizler hala Sütçü imamın yapmış olduğu kahramanlıktan gururla bahsediyor adını yaşatmaya çalışıyorsak Şehit Ömer Halis Demirin yapmış olduğu kahramanlıktan da gururla bahsedip adını yaşatmaya devam edeceğiz. Bu baglamda Şehit Ömer Halis Demirin adını taşıyan bu parkın da emeği geçen başta belediye başkanımız Kadir KARA olmak üzere tüm belediye çalanlarına Osmaniye’miz adına teşekkür ediyorum. Bütün Şehitlerimize cenabı Allahtan rahmet Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.” Dedi.

Açılışa katılan 26’ncı dönem Ak Parti Osmaniye Eski Milletvekili Suat Önal; “Böylesi anlamlı bir günde adını tarihe yazdıran Şehit Ömer Halis Demir’in adının Osmaniye’de yaşatılmasını sağlayan Belediye Başkanı Kadir Kara’ya ve tüm ekibine teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “15 Temmuzun Simge isimlerinden olan şehit Ömer Halis Demir adını vermiş olduğumuz bu parkın açılış törenine katılımlarınızdan dolayı hepinize hoş geldiniz diyorum.Yerel yönetim olarak bir hizmeti gerçekleştirirken bu hizmetin beraberinde de sosyolojik etkiyi düşünmek zorundayız onun için parklarımıza yeni yetişen nesillerimize içderisinde bulunduğumuz teknolojik çağın içinde sanal bir dünyada yaşayan gerçeklerden uzak yaşayan çocuklarımıza bu toprakların kutsal toprak olduğunu Türk yurdu olduğunu vatan olabilmek için evlatların şahadete erdiğini bilmelerini istiyoruz o yüzden çocuk parklarına vefa olarak şehitlerimizin isimlerini veriyoruz.

Simgelenen bir ismin yaşatılması konusun da saygı değer meclis üyelerimiz ile şehit Ömer Halis Demir isminin Osmaniye de ona yakışır bir yerde yaşatılması gerektiği düşüncesi ile Osmaniye’ye Türkiye’nin dört bir yanından okumak için gelen geleceğimize güzel nesiller yetiştiği Osmaniye Korkut Ata Üniversitenin kapısının karşısında şehit Ömer Halis Demir isminin yaşatılması konusunda ortak karar aldık tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.

15 Temmuz bir kalkışma bir takım ülkelerin iş birliği ile yapılan işgal planıydı Sayın Cumhur Başbakanımızın sayın hemşerimiz Devlet Bahçeli beyin dirayetli duruşuyla milletimizin de bunlara karşı gelmesiyle emniyet teşkilatımızın dik duruşuyla bu eylem önlenmiş Türkiye bugün yoluna daha güçlü bir devlet olarak devam edecektir bugün burada sayın devlet başkanımızın talimatlarıyla ülke genelinde yönetilen 15 temmuz etkinlikleri çerçevesi içerisin de bu parkın açılışını uygun gördük bize destek veren sayın valimize de teşekkür ediyor parkımızın hayırlı olmasını diliyorum.“ Dedi.

Konuşmalar sonunda Şehit Ömer Halis Demir Meydanı girişinde dualar eşliğinde açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Daha sonra Belediye Başkanı Kadir Kara, Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyelerine meydanı gezdirerek bilgiler verdi.

Şehit Ömer Halis Demir Meydanı açılış programına Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, MHP İl Başkanı Amhet Melih Loş ve yönetimi, MHP Merkez İlçe Başkanı Ümmet Kaya ve yönetimi, MHP Kadın Kolları Başkanı Saadet Selcen Taşkan ve yönetimi, Ak Parti ve MHP belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.