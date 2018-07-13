Şehit Ömer Halisdemir Meydanı Açılıyor

Osmaniye Belediyesi 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününde anlamlı bir açılış gerçekleştirecek. Osmaniye Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit Ömer Halisdemir Meydanı, hizmete açılıyor.

Hain darbe girişimi gecesinde canı pahasına devletin bekası için kahramanca mücadele eden Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in adı sonsuza dek Osmaniye’de yaşayacak.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi karşısında yapımı tamamlanan Şehit Ömer Halisdemir Meydanı 15 Temmuz Pazar günü saat 17.30’da gerçekleştirilecek törenle açılacak.

Açılış programı hakkında Belediye Başkanı Kadir Kara; “Darbeye karşı direnişin simgesi haline gelen şehidimiz Ömer Halisdemir, sonunda şahadet olduğunu bile bile gözünü kırpmadan hain darbecileri etkisiz hale getirerek darbe girişiminin seyrini değiştirmiştir. Kahraman şehidimizin adını taşıyan meydan ve park açılışına tüm Osmaniyeli vatandaşlarımızı davet ediyorum.” Şeklinde konuştu.