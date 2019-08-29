MENÜ
Bugün: 29 AĞUSTOS 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 96.718
DOLAR 5,8375
EURO 6,4541
ALTIN 286,72
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yılmaz için mevlit okutuldu120 defa okundu

kategorisinde,29 Ağu 2019 - 17:48 tarihinde yayınlandı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yılmaz için mevlit okutuldu

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz için mevlit okutuldu. Şehidin, Bahçe ilçesindeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında okunan mevlide Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan mevlidin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, tüm şehitler için dualar okudu. Mevlit sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun şehit yakınlarına sabırlar dileyerek “Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun” dedi. Protokol mensupları da şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ

istanbul escort nizip escort

istanbul escort

instagram takipçi

instagram takipçi hilesi