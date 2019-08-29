Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yılmaz için mevlit okutuldu

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz için mevlit okutuldu. Şehidin, Bahçe ilçesindeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında okunan mevlide Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan mevlidin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, tüm şehitler için dualar okudu. Mevlit sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun şehit yakınlarına sabırlar dileyerek “Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun” dedi. Protokol mensupları da şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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