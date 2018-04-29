Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Özer için mevlit okutuldu

Suriye’nin Halep kentine bağlı Mare üs bölgesinde icra edilen faaliyetler esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Özer için memleketi Osmaniye’nin Akyar Köyünde mevlit okutuldu. Şehidin baba evinin önünde kurulan taziye çadırında okunan mevlide Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Özer ve tüm şehitler için dualar okudu. Mevlit sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları, Şehit annesi Nazire Özer’in elini öpen Vali Coşkun, Baba Dede Özer, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE