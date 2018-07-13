Şehit polis için şahadetinin birinci yılında mevlit okutuldu

Hatay’ın Antakya İlçesinde şehit düşen polis memuru Hayrettin Mennan için şahadetinin birinci yıldönümü nedeniyle memleketi Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesinde mevlit okutuldu. Şehit Mennan için Kalecik Köyü İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen anma programına, Kaymakam Cuma Kılınç, Belediye Başkan Vekili Fettah Özkan, İlçe Kamu Kurum Amir ve Müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okutulan mevlidin ardından şehitler için dua edildi. Hayrettin Mennan, 9 temmuz 2017’de, Hatay’ın Antakya ilçesi eski İskenderun yolu üzerinde Anayazı Mahallesi mevkiinde uygulama yapmak için bulunan görevli polis ekibine bölücü terör örgütü mensupları tarafından ateş açılması sonucu şehit düşmüştü.

Haber:İbrahim EMÜL/Hasanbeyli (Osmaniye)