Şehit Polisin adı Erzin’de stadyuma verildi

Fetö’nün darbe kalkışmasında Ankara da şehit olan Erzinli Polis Memuru Muhmmmet Oguz Kılınç’ın adı Erzin stadyumuna verildi.

Erzin ilçe emniyet müdürlüğünde 8 yıl görev yapan polis memuru Zeki Kılınç’ın oğlu olan Muhammet Oğuz Kılınç Erzin’e babasının tayini olması dolayısıyla 11 yaşında geldi ve ilkokulunu 8 Ocak okulunda bitiridi Lise tahsilini Yeşil kent Lisesinde tamamladı,çalışkan başarılı öğrenci olan Oguz Kılınç, birçok spor failiyetini okul takımında yaptı. Muhammet Kılınç baba mesleği olan Polisliği tercih ederek polis oldu ve görev yaptığı Ankara Gölbaşı özel hareket merkezinde görev yaparken ,hain terör örgütü Fetö nün 15 temmuz da gerçekleştirmeye çalıştığı darbe kalkışmasında açılan ateş sonucunda şehit olmuştu. Babasının görev yaptığı Antalya emniyet müdürlüğü de yapılan cenaze töreni sonrası Altın ova şehitliğinde defin edilmişti, daha sonra babasının görev yaptığı Altınova emniyet polis karakolu binasına Muhammet Oguz Kılınç ismi verildi. Aslen babasının G.antep lii olmasına rağmen Dogum yeri olan Hatay’ın Erzin ilçe stadyumuna ismi verilen şehit polis memuru Muhammmet Kılınç için Erzin halkı memnun oldu

Haber: Adil Coşkuner-Erzin(Hatay)