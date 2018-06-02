Şehit Uzman Çavuş anısına mevlit ve iftar

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesinde, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız’ın anısına ailesi tarafından mevlit ve iftar programı düzenlendi. Göçmenler Mahallesinde programa Kaymakam Vekili Mehmet Kaya, Ak Parti Milletvekili Doç. Dr. Suat Önal, MHP Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, Garnizon Komutanı ve 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Ahmet Serdar Gül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Durmuş Öksüz, Mühimmat Bölük Komutanı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amir Vekili, Kurum Müdürleri, Şehit ailesi ve yakınları katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız’a Allahtan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini yineleyen Kaymakam Mehmet Kaya, şehit ailesiyle yakından ilgilendi ve taleplerini dinleyerek onlarla bir süre sohbet etti. Kaymakam Yıldız, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu ve olacağını belirtti. Programda tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu ve hatim duası yapıldı.

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