Şehit uzman çavuş Tekerek için mevlit okutuldu

Adıyaman kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek için mevlit okutuldu. Şehidin Kazım Karabekir Mahallesindeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında, okunan mevlide Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehit Tekerek ve tüm şehitler için dualar etti. Mevlit sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun, şehit babası Necati Tekerek başta olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek, “Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun” dedi. Protokol mensupları da şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

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