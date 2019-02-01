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Şehit Uzman Çavuşun adı, baba evinin bulunduğu caddeye verildi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Şehit Uzman Çavuşun adı, baba evinin bulunduğu caddeye verildi151 defa okundu

kategorisinde,01 Şub 2019 - 15:31 tarihinde yayınlandı
Şehit Uzman Çavuşun adı, baba evinin bulunduğu caddeye verildi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde yaşanan helikopter kazası sonrasında şehit olan 42 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç’un adı, baba evinin bulunduğu caddede yaşatılıyor. Osmaniye’nin Düziçi İlçesine bağlı Bostanlar Köyü yolunun ismi düzenlenen törenle Şehit Uzman Çavuş Zeki Koç Caddesi olarak değiştirildi. Şehidin baba evinin de bulunduğu cadde de yapılan programda, şehitler için Kuranıkerim okunup dua yapıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç Caddesi tabelasının cadde girişine takılması törenine; İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Hakan Doğan, Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, İlçe Emniyet Müdürü V. Mustafa Gök, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Esen, İlçe Müftüsü Ramazan Sancak, Şehidin babası Ali Koç ve yakınları katıldı. Baba Koç, oğlunun isminin caddeye verilmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

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