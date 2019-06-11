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Şehit Uzman Çavuş'un adı kütüphanede yaşatılacak - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Şehit Uzman Çavuş’un adı kütüphanede yaşatılacak10 defa okundu

kategorisinde,11 Haz 2019 - 17:47 tarihinde yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş’un adı kütüphanede yaşatılacak

Osmaniye Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı personelleri tarafından, Kanuni Sultan Süleyman İlkokulunda oluşturulan kütüphaneye, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç’in adı verildi. Şehit uzman çavuşun adının yaşatılacağı kütüphanenin açılışına, Garnizon komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, il milli eğitim müdür yardımcıları ile şube müdürleri, çok sayıda asker, öğretmen, öğrenci ile velileri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan tören, Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu öğrencisi Semanur Bolat tarafından, Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç’in özgeçmişinin okunması ile devam etti. Bolat, şehit askerin, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde doğduğunu, ülkenin çeşitli illerinde görev yaptığını ve 2016 yılında Osmaniye İl Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı emrine atandığını ve 22 Mayıs 2017 tarihinde il sınırları içerisindeki Karataş köyü bölgesinde icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütleri mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olduğunu belirtti. Daha sonra ise okul öğrencisi Azra Çarkanat “Benim Askerim” adlı şiirini okudu. Duygu dolu anların yaşandığı programın devamına, Şehit Uzman Çavuş Hasan Sevinç Kütüphanesinin açılış kurdelesi, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Milli Eğitim Müdürümüz Aydın Albak İle okul öğrencisi tarafından kesildi.Komutanlar ve askerler, hep birlikte kütüphaneyi gezdiler. Daha sonra ise örencilerle birlikte sıralara oturan JÖH Timi, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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