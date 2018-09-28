Şehit uzman çavuşun ismi okuduğu okula verildi

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesindeki Dağıstan İlkokulu’na, Mardin’in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola tuzaklanan patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız’ın ismi verildi. Şehit Uzman Çavuşun ilkokulu okuduğu okul olan Dağıstan İlkokulu’na isminin verilmesi için düzenlenen törene, Kaymakam Ali Yıldırım, İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Piyade Albay Mustafa Aslan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, Mühimmat Bölük Komutanı Bakım Yüzbaşı Aziz Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Yılmaz, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Fatih Kurtuluş, Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, şehit aileleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının arından Okul Müdürü Halil Sümbül açılış konuşması yaptı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız’ın öz geçmişinin okunması sonrasında ise Kaymakam Ali Yıldırım, şehit aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennilerinde bulundu. Ardından, şehitlerin ruhu için Kur’an-ı Kerim okunması ve dua yapıldı. Dağıstan Şehit Sedat Yıldız İlkokulu’nun açılışı kurdelesi kesildi. Program, şehit adına hazırlanan köşenin gezilmesi ve şehidin ailesine isminin yazılı olduğu Türk Bayrağı Filografi tablosu hediye edilmesine müteakip katılımcılara yemek ve aşure ikram edilmesi ile sona erdi.

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