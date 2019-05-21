Şehit ve gazi ailelerine ramazan yardımı

Türk Şehitlikleri İmar Vakfı tarafından, Osmaniye İl Merkezinde ikamet eden ve 2011 yılından beri burs alan 15 şehit ve gazi çocuğunun ailesine ramazan yardımında bulunuldu. İçerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu paketler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Osmaniye Şubesinde ailelere teslim edildi. Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan kolisi gönderdiğini belirterek, “Ailelerimize kolileri, dernek binamızda teslim ettik. Aynı zamanda Türk Şehitlikleri İmar Vakfı tarafından öğrencilerimize, Ramazan ve Kurban bayramında ile okulların tatile girmesinde karne hediyesi gönderilmektedir. Bu bağlamda, Türk Şehitlikleri İmar Vakfına teşekkür ederim. Şehit ve gazilere sadece yardım eden kurumlar Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı ve Türk Şehitlikleri İmar Vakfıdır. Başka hiç bir kurumdan burs verilmemektedir. Şehit ve gazi ismini kullanarak şehit ve gazi çocuklarına burs veriyoruz diyen başka vakıf ve derneklere itimat etmeyin.” diye konuştu.

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