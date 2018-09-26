Şehit yakınları ve gazi ailelerine Karadeniz gezisi

OSMANİYE’de bir gurup şehit yakını ve gazi aileleri, Karadeniz Bölgesindeki çeşitli yerleri gezdi. Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen, “Geleceğimize Sahip Çıkalım” isimli SODES Projesi kapsamında, şehit ve gazi ailelerine yönelik 3 günlük gezide, Karadeniz Bölgesine tarih, kültür ve doğa turizmi gezisi yapıldı. Şehit ve gazi aileleri, gezi programında Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun ve Rize İllerinde bulunan tarih, kültür ve doğa güzellikleri gezip tanıma fırsatı buldu. Gezi kapsamında, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin engellenmesine büyük katkısı olan ve demokrasinin simgesi haline gelen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Şehit Ömer Halisdemir’in kabri ziyaret edilerek Yasin’i Şerif okunup dua edildi. İl Müdürü Hamit Coşkun, şehit ve gazi ailelerinin bu tip etkinliklerle moral ve motivasyonunu arttırmayı hedeflemekte olduklarını ifade etti. / İbrahim EMÜL

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