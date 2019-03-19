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"Şehitlerimizi yaşatıyoruz" resim sergisi açıldı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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“Şehitlerimizi yaşatıyoruz” resim sergisi açıldı111 defa okundu

kategorisinde,19 Mar 2019 - 16:12 tarihinde yayınlandı
“Şehitlerimizi yaşatıyoruz” resim sergisi açıldı

Osmaniye’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, “Şehitlerimizi Yaşatıyoruz” Projesi kapsamında resim sergisi açıldı. Devlet Bahçeli Meydanı Şehitler Anıtı önünde ki alanda düzenlenen sergiye Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, diğer protokol üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi açılışı öncesinde Vali Coşkun’a bilgi veren Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Cuma Aksu, Projenin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi ortaklığında gerçekleştirildiğini ve 50×70 çerçevesinde yağlıboya olarak yapılan resimlerin 7 öğretmen ve 65 öğrenci tarafından hazırlandığını ifade ederek, “Projenin 3 aşamada gerçekleştirilecek; birinci aşamada Osmaniye merkez ve Toprakkale ilçesi şehitlerimizin resimleri, ikinci aşamada Kadirli ve Sumbas ilçeleri şehitlerimizin resimler ve üçüncü aşamada ise Düziçi, Bahçe ve Hasanbeyli ilçeleri şehitlerimizin resimlerini gerçekleştireceğiz. Şu anda sergimizde 99 şehidimizin resmi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Şehit Ömer Halisdemir resmi ile birlikte toplam 101 resim yer alıyor. “diye konuştu. Serginin açılışını protokol mensupları ile birlikte yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Projede emeği ve katkısı olan tüm öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu proje ile şehitlerimizin isimleri yaşatılmış olacak. Birkaç sergiden sonra şehitlerimizin resimleri şehitlerimizin ailelerine takdim edilecek. Projede emeği geçenlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Açılış sonrasında Vali Coşkun ve protokol mensupları sergiyi gezdiler. Sergide resimleri bulunan öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Coşkun, emeklerinden dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

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