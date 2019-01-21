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Sektörler arası işbirliği toplantısı72 defa okundu

kategorisinde,21 Oca 2019 - 16:17 tarihinde yayınlandı
Sektörler arası işbirliği toplantısı

Osmaniye’de Acil Obstetrik Bakım Programı kapsamında, sektörler arası işbirliği ve bebek ölümleri yıllık değerlendirme toplantısı düzenlendi. Sağlıklı Hayat Merkezi’ndeki İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz başkanlığında ki toplantıya; kamu ve özel sağlık kurumu yöneticileri, sektörlerden İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Osmaniye Belediye Başkanlığı temsilcileri ile bebek ölüm oranlarını değerlendirmek üzere ilgili uzman hekimler katıldı. 2019 yılında anne ölümlerini ve bebek ölümlerini önlemeye yönelik tedbirler ve çözüm önerileri ele alındığı toplantıda konuşan Müdür Öznavruz, “Acil obstetrik bakım gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içerisinde meydana gelen anne ve fetüs hayatını tehdit eden ve acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Anne ölümlerinin ve sakatlıklarının azaltılması, acil obstetrik bakım hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kalitesinin arttırılması amacıyla 2009 yılından itibaren Bakanlığımızca “Acil Obstetrik Bakım Programı” (AOB) yürütülmektedir. Programın hedefi yaygın obstetrik bakım hizmetlerine kolay ulaşılabilirlik ve bu hizmetlerin yüksek kalitede verilmesi yolu ile önlenebilir anne ölümlerini gelişmiş ülkeler seviyesine indirmektir. Bu amaçla ilimizde hizmet vermekte olan bazı sektörler ve sağlık yöneticileri ile birlikte önlenebilir anne  ölümlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.” dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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