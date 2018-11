Sel ve heyelan konulu, masabaşı tatbikatı yapıldı

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, il kurtarma ve yardım komitesinin görevlerini de yerine getirecek olan Masabaşı Tatbikatı yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kriz Merkezi’nde gerçekleşen tatbikata Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı. Tatbikat öncesinde Vali Coşkun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından arama kurtarma çalışmaları sırasında kullanılan araçların sergilendiği bölümde incelemelerde bulunarak; personel, araçların kullanımı ve yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı. Tatbikat, sel afeti senaryosunun sunumu ile başladı. Tatbikatta, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut tarafından, hazırlanan senaryoya uygun olarak sorumlu kurum ve kuruluşların Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ve Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) Sistemi üzerinden ilgili hizmet gruplarının veri girişi, raporlama ve talep yönetimi konularında bilgi verildi. Tatbikatın sonunda konuşan Vali Coşkun, ülkenin bulunduğu coğrafi konum itibari ile doğal afetlerle her an karşı karşıya bulunmakta olduğunu, en çok can ve mal kayıplarına neden olan afetin ise deprem kaynaklı olduğunun bilindiğini ifade etti. Vali Coşkun, “İlimiz Osmaniye, ülkemizin güneyinden geçmekte olan Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer almaktadır. Deprem haricinde, sel ve heyelan gibi diğer afet türleri de zaman zaman yaşanmaktadır. Afetler sonrasında can ve mal kayıpları ile ekonomik, sosyal ve çevresel zararların meydana gelmesi karşısında yara sarma yaklaşımı yerine, çağdaş afet yönetiminin en önemli aşamalarından birisi olan risk azaltma çalışmaları da ülkemizde önem kazanmış ve bu yöndeki çalışmalar hız kazanmıştır. Afetlerle mücadele kapsamında, ülkemizde yeni bir yapılanmaya gidilmiş, Türkiye Afet Müdahale Planı hazırlanmıştır. Planın amacı; afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri tanımlamak, afet öncesi, afet sırasında ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. Ayrıca bütünleşik afet yönetiminin tüm aşamalarının elektronik ortamda takip edilmesi ve karar vericilerin, afet yönetim süreçlerinde ihtiyaç duydukları verileri süratli ve en doğru şekilde elde etmesine imkân sağlamak maksadıyla coğrafi bilgi sistemi (CBS) tabanlı bir yazılım olan Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) uygulamaya geçmiştir. İşte bu amaçla, Türkiye Afet Müdahale Planı’na uygun olarak, Osmaniye Afet Müdahale Planı hazırlanmış, plana uygun olarak da her yıl, saha ve Masabaşı tatbikatları yapılmaktadır.” dedi. Konuşmasının devamında yerel düzeyde, Osmaniye İl Afet Müdahale Planı’nda ana çözüm ortağı olan kamu kurum ve kuruluşlarının araç, malzeme, personel, haberleşme gibi hususlara dikkat etmeleri ve yaşanabilecek afetlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini de vurgulayan Vali Coşkun, “Kısacası planların sadece kâğıt üzerinde kalmaması, pratikte de uygulanabilirliğinin görülmesi gerekmektedir.” dedi. Vali Coşkun’un konuşmasının ardından AYDES’i anlatan kısa film sunuldu. Katılımcıların fikir ve görüşlerini dile getirmesi ile tatbikat sona erdi.

