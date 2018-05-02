Selim Serhan Yıldız Gazetemizi Ziyaret Etti

Osmaniye Korkutata Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Selim Serhan Yıldız, görevinden istifa ederek, MHP Osmaniye’den Milletvekili Aday Adayı oldu.

Ekibiyle birlikte Başak Gazetesi’nin Osmaniye Merkez Ofisini ziyaret eden Selim Serhan Yıldız, siyasetçi bir babanın oğlu olarak ülke idaresinde söz sahibi olmak ve memleketine hizmet etmek için aday olduğu açıkladı.

Selim Serhan Yıldız Kimdir?

20 Haziran 1983’te Osmaniye’de doğdu. Babası 1978’den 12 Eylül 1980 ihtilaline kadar MHP Osmaniye İlçe Başkanlığı görevini yürütmüş olan eczacı Hüsamettin YILDIZ ve annesi emekli öğretmen Necmiye YILDIZ’dır.

İlkokulu ve ortaokulu Osmaniye’de, liseyi Kahramanmaraş Fen Lisesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik (Harita) Mühendisliği bölümünden 2006 yılında birinci olarak mezun olmasının ardından aynı bölümde yüksek lisans eğitimini 2008, doktora eğitimini ise 2013 yılında tamamlamıştır. Doktora tez çalışmaları sırasında alanında dünyanın sayılı üniversitelerinden olan University of Illinois at Urbana-Champaign İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Orta Amerika Deprem Merkezi’nde deprem çalışmaları üzerine bir yıl süre ile görev almıştır. Başlıca İstanbul Afet Bilgi Sisteminin kurulması, Rize Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sisteminin Kurulması, Olası Marmara depreminde İstanbul’daki riskli binaların tespiti ve Atatürk Barajı Deformasyon Ölçmeleri projelerinde görevler almıştır.

Doktora eğitimini tamamlamasının ardından doğup büyüdüğü topraklara hizmet etmek amacıyla 15 Temmuz 2013’te Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nde göreve başlamış ve 26 Nisan 2018 günü itibariyle 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimi’nde Milliyetçi Hareket Partisi’nden aday adayı olmak üzere görevinden istifa etmiştir.

İyi derecede ingilizce bilen Selim Serhan Yıldız, evli ve 2 kız çocuk babasıdır.