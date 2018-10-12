Senegalli Bakan Osmaniye’de

BATI Afrika Ülkesi Senegal Maden ve Jeoloji Bakanı Aissatou Sophie Gladima Siby, Osmaniye’de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Tosyalı Holding ile Senegal hükümeti arasında imzalanan iyi niyet anlaşması sonrası Tosyalı Holding Yassı Yapısal Çelik Üretim Tesisleri’ni gezen Senegalli Bakan Gladima Siby’e, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Japonya İş Konseyi Başkanı, Karadağ Hatay Fahri Konsolosu ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, Tosyalı Holding Cezayir Yönetim Kurulu Üyesi Alp Topçuoğlu ve Senegal’den gelen diğer konuklar eşlik etti. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Tosyalı Holding’de gerçekleşen görüşmelerde, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Senegal Maden ve Jeoloji Bakanı Aissatou Sophie Gladima Siby ve Tosyalı Holding Cezayir Yönetim Kurulu Üyesi Alp Topçuoğlu’na üniversite hakkında bilgiler verdikten sonra kahve fincan takımı ve çeşitli hediyeler takdim etti. Rektör Türk, Türk demir çelik sektörünün yurt dışındaki en büyük yatırımları arasında yer alması planlanan projenin hayata geçirilmesi için yapılan iyi niyet anlaşmasının Osmaniye’ye, bölge ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti. /İbrahim EMÜL

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