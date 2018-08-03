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Sepetli motosiklet sürücüsü ölü bulundu812 defa okundu

kategorisinde,03 Ağu 2018 - 19:12 tarihinde yayınlandı
Sepetli motosiklet sürücüsü ölü bulundu

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde, yol kenarında kaza yapmış vaziyette duran sepetli motosikletin sürücüsü 54 yaşındaki Kadir Elmas ölü bulundu. İlçeye bağlı Sarayova Köyü yakınlarında bir motosikletin yol kenarında rampa aşağı durduğunu ve yanında hareketsiz yatan birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri motosikletin sürücüsün yaşamını kaybettiğini belirlerken, güvenlik güçleri ise şahsın Kadir Elmas olduğunu belirledi. Vatandaşlar ise kazayı görüp yardım için durduklarında, sürücüsünün aracın altında olduğunu ve motosikleti üzerinden kaldırarak hemen sağlık görevlilerine bilgi verdiklerini ifade ettiler. Cenaze otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ

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