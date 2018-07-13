Serinlemek İçin Riske Girmeyin

Yazın bunaltıcı sıcaklarının yaşandığı bugünlerde İstanbullular plajlarıyla ünlü olan Sarıyer’e akın ediyor. Uzmanlar hafta sonu serinlemek için yüzlerce kişinin tercih ettiği Sarıyer plajlarında denizin keyfini yaşayan vatandaşları boğulma tehlikesine karşı uyarıyor.

Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşlar deniz ve havuzlara koşarken, pek çok kişi yüksek ölüm riskine rağmen baraj, gölet hatta sulama kanallarına giriyor. Türkiye’de yılda ortalama bin 500 kişinin suda boğularak yaşamını yitirdiğini belirten uzmanlar, yeterli eğitimi almadan, bilinçsizce yüzmeye çalışmanın ölümle sonuçlanabildiğini vurguluyor. Konuyla alakalı açıklama yapan Sarıyer Belediyesi SARFİT Spor Merkezi Müdürü Murat Kaya boğulma riskini ortadan kaldırmak için alınması gereken önlemlere değinerek, “Çok iyi yüzme bilseniz dahi kurallara uymalısınız” açıklamasında bulundu.

BAYRAKLARIN ANLAMI BİLİNMELİ

Konuşmasına sahillerde bulunan bayrakların öneminden bahsederek başlayan Kaya şunları söyledi: “Kırmızı bayrakların bulunduğu noktalarda denize girilmesi kesinlikle uygun değil. Sarı kırmızı bayraklarda sahilde cankurtaran var, fakat denize girerken dikkatli olunması gerek. En uygunu mavi bayraklı alanlar. Bu alanlarda güvenilir bir şekilde denize girilebilir. Boğulma vakalarının önüne geçilmesi için bu bayrakların anlamlarının bilinmesi gerekir.

EMNİYET ŞERİDİ HAYAT KURTARIR

Plajlarda emniyet şeridinin olmasının sebebi yüzmenin güvenli olduğu alanı belirlemektir. Fakat ne yazık ki bu vatandaşlarımız tarafından çok dikkate alınmadığı için boğulma vakaları çok fazla.

SAKİNLİĞİ KORUMAK ÖNEMLİ

Karadeniz boğulma vakalarının en çok olduğu denizlerden biri. Çünkü rip akıntısı çok fazla. Bu akıntı anlık olarak değişebilir. Dışarıdan içeriye doğru 70 km ye varan hızlarla baskı yapar. Çok iyi yüzme biliyor olsanız dahi 70 km gibi bir hıza tepki vermeniz neredeyse mümkün değil. Eğer rıp akıntısına kapıldıysanız yanlara ve dikine yanlara yüzmeniz gerekiyor. Böyle bir durumda panik olmamak kadar aşırı öz güvenli olmamak da önemlidir. Çünkü dalgıçların bile boğulduğunu duyuyoruz.

DERİNLİĞİNİ BİLMEDİĞİNİZ SULARDA YÜZMEYİN

Bir başka önemli kural ise daha önce denize girmediğiniz bir yerde, herhangi bir gölette ve ya sulama kanalında yüzmemek. Örneğin bir sulama kanalındaki akım şiddetini bilmiyorsunuz. Bu akım şiddetinin sizi nerelere götüreceğini bilmiyorsunuz. Dolayısıyla sulama kanallarında yüzmek güvenliğiniz açısından uygun değil.

RİP AKINTISI NEDİR?

Her yıl sahillerimizde birçok insanımızın boğularak ölümüne sebep olan, halkımızın kum kayması olarak bildiği Rip akıntılarına karşı çok dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Akıntı, kıyıya ulaşan dalgaların etkisine tepki nedeniyle oluşur. Kıyıya ulaşan suların tekrar denize dönmeleri sırasında meydana gelir. Pek çok plajda bu oluşum bazı bölgelerde kıyıya dik bir şekilde meydana gelir.

Rip akıntısı ancak yüksekten bakıldığında dikkatli gözle anlaşılır. Bu bölgede suyun rengi çevresindeki su rengine oranla daha koyudur. Bu bölgede derinlik artar. Yüzey çevresi, denizin yüzeyine göre daha kırışıktır.

Sabit, aniden oluşan ve gizli olmak üzere değişik türleri bulunan rip akıntılarında sahile gelen dalga geri dönerken çık hızlı bir şekilde hareket ettiğinden, çok iyi yüzme bilen kişi bile bu akıntıya karşı koyamaz.

Uzmanlar dize kadar gelen sığ suda bile aniden oluşabilecek rip akıntısına yakalananların paniğe kapılmamalarını, sahile doğru değil sahile paralel olarak yüzülmesi gerektiği, rip akıntısının bulunduğu alandan ancak bu şekilde çıkılabileceği uyarısında bulunuyor.