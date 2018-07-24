Şerit değiştiren kamyonet, tankere arkadan çarptı: 1 ölü

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, seyir halindeyken şerit değiştiren kamyonet aynı istikamete ilerleyen tankere arkadan çarptı, kazada 29 yaşındaki Suriyeli M.A. yaşamını kaybetti. Kaza sabah saatlerinde Yarbaşı Beldesi sınırları içerisinden geçen E90 otoyolu üzerinde meydana geldi. Osmaniye’den Gaziantep istikametine seyir halinde olan M.S. (32) idaresindeki kamyonet, iddiaya göre sor şeride geçmek üzere ani manevra yapıp, aynı yönde ilerleyen H.G.’nin (54) kullandığı boş akaryakıt tankere arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü M.S., yanında yolcu olarak bulunan B.Ö. (17) ile tanker sürücüsü H.G. yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslar ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonette bulunan Suriye uyruklu M.A. olay yerine yaşamını kaybederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)