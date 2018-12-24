Sertab Erener Kadın Hayranlarıyla Birlikte Söyledi

Müzikseverler tarafından ilgi ve beğeniyle takip edilen Sertab’ın Müzikali, geçtiğimiz akşam ilk kez Ankara seyircisiyle buluştu. Kerki ve Solfej’in düzenlediği Ankara konserleri kapsamında sahneye çıkan Sertab Erener, kapalı gişe oynayan müzikaliyle Ankaralılara keyifli anlar yaşattı.

En uzun geceyi Ankara’daki hayranlarıyla geçiren olan Sertab Erener, ‘Sertab’ın Müzikali’ ile yine kendine hayran bıraktı. Geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendirirken dinleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği Erener, ‘Tek Başıma’ parçasını ise sahnede kadın hayranlarıyla birlikte söyledi. Erener, müzik severlerden tam not alan son single parçası ‘Belki de Dönerim’ ile Ankara seyircisinden de büyük alkış aldı. Sahnede kaldığı 2 saat boyunca temponun bir an olsun düşmediği ‘Sertab’ın Müzikali’ seyirciden büyük beğeni topladı.

8 MART’TA YENİDEN ANKARA’DA

‘Sertab’ın Müzikali’ Ankaralıların yoğun isteği üzerine 8 Mart’ta yeniden Congresium sahnesinde olacak. Müzikal daha sonra 6 Nisan’da da İzmir Mustafa Kemal Spor Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

Erener’in 90’lar ve 2000’ler adını verdiği 2 bölümden oluşan müzikalinde geçmişten günümüze en sevilen şarkıları, 7 kişilik profesyonel dansçı ekibinin şovuyla renkleniyor! Sertab Erener, her şarkının dönemine ve ruhuna ait 10 farklı kostüm giydiği gösterisi boyunca 37 şarkı seslendiriyor. Şarkıların her biri için titizlikle hazırlanan koreografiler ise Beyhan Murphy’e ait!