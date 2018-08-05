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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı1767 defa okundu

kategorisinde,05 Ağu 2018 - 23:28 tarihinde yayınlandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Osmaniye’de, seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü ve yanındakiler son anda kurtuldu. Olay Zorkun Yayla Yolu Çift Mazı Mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezinden yayla istikametine seyir halinde olan Ferdi Adranıç idaresindeki 80 BB 569 plakalı otomobil bir anda arka lastik kısmından alev aldı. Araç yol kenarına çekilirken, sürücü ve içerisindekiler dışarı çıktı. Yoldan geçen diğer sürücüler ve çevredekilerin de yardımıyla, yangın tüpüyle müdahale edilen alevler söndürülemezken itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine ulaşan Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arasözlerle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle yoldaki ulaşımda aksamalar yaşanırken, araçta büyük oranda hasar meydana geldi.

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