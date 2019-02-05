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Seyir Halindeki Servis Midibüsü Yandı224 defa okundu

kategorisinde,05 Şub 2019 - 14:31 tarihinde yayınlandı
Seyir Halindeki Servis Midibüsü Yandı

Osmaniye’de seyir halindeyken alev alan servis midibüsü, kullanılmaz hale geldi. Olay, saat 19.30 sıralarında Musa Şahin Bulvarı’nda meydana geldi. Küçük sanayi sitesinde ki oto tamirhanesinde 31 S 3031 plakalı servis midibüsünün bakımını yaptıran Nihayet Öztürk, daha sonra aracına binerek akaryakıt istasyonuna gitmek için yola çıktı. İddiaya göre, kavşağa geldiğinde midibüsün arka kısmından alev çıktığını gören Öztrük, aracını sağa çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında midibüs, kullanılmaz hale geldi. –

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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