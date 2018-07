Sibel Can’dan ‘Yeni Aşkım’

Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği Harbiye Açıkhava konser serisinin dün akşamki konuğu Sibel Can oldu. Her yıl gelenekselleşen Harbiye Açıkhava konserlerinde, hayranlarına müzik ziyafeti sunan ünlü sanatçı, bu kez yine Açıkhava’yı hınca hınç doldurdu. Haziran ayında çıkan ‘Yeni Aşkım’ albümünden şarkıları ve geçmişte tüm sevenlerinin dillerine pelesenk olmuş eserlerini müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendiren Can, Nur Yerlitaş imzalı iddialı kostümleriyle de göz kamaştırdı. Sanatçıyı dinlemeye çocukları Engin Can ve Melisa Ural, Bahadır Tatlıöz, Bülent Serttaş ve ailesi, Nur Yerlitaş ve Bülent Özdemir gibi ünlü isimler geldi. Gün boyunca yağan yağmurun ardından yaklaşık 3 saat konser veren Can, unutulmaz bir geceye imza attı.

Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Sibel Can, heyecanını “Yeni Aşkım’la ilgili 2 yıldır repertuvar çalışmamız devam ediyordu. Bir yıla yakındır da stüdyodaydık. 4 yıl aradan sonra çıkardığım bir albümdü bu. Yorumcu kimliğim adına inanılmaz özenmemiz gerektiğinin bilinciyle çok özel şarkılar hazırladık. Çok kıymetli sanatçı arkadaşlarım, hep benimle gönül bağı kurdular. Ben çok şanslıyım ki sesimin gücüne ve benim yorumuma çok güveniyorlar. Ben de onları mahçup etmemeye çalışıyorum. Çok özel bir albüm oldu. O kadar kısa sürede şarkılar öne çıktı ki bu bir yorumcu için dünyanın en büyük mutluluğu” açıklamasını yaptı.

Ünlü sanatçı, çok güzel tepkiler aldığını vurgulayarak “Her şey o kadar güzel ki insanlar beni çok özlemiş. Sesimi, yeni şarkılarımı. Bunu net bir şekilde bana hissettiriyorlar. Ege turnesi ile başladık albümümüzün tanıtım konserlerine. Ben sahnede mutluyum. Dünyada en mutlu olduğum yer evimin, çoluğumun çocuğumun yanında olmak dışında sahnedir benim. Çünkü sahnede büyüdüm. Beni hiç yalnız bırakmıyorlar” dedi.

Doğum gününü her yıl sahnede kutlayan Can, “Genelde Harbiye konserleri hep doğum günüme denk geliyordu, bu sene çocuklarımla tatil organize ettim” şeklinde konuştu.

KİMSE KUSURA BAKMASIN,

TARKAN DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI BABASI!

Sibel Can, Tarkan’ın bebek sevinciyle ilgili ise “Tarkan baba oldu, ben de hala oldum. Tarkan’la devamlı mesajlaşıyoruz, aramak istemiyorum çünkü çocuk uyuyordur. O konularda çok hassasım. İstanbul’a geldiği an halası ziyarete gidecek. Ona diyorum, dünyanın en yakışıklı babası. Kimse kusura bakmasın. Allah onları nazarlardan korusun. O melek anneyi de öpüyorum. Şükürler olsun her şey yolunda. Bekliyoruz İstanbul’a ki hala ziyaret etsin” yorumunu yaptı.

Can son dönemde çıkan haberlerle ilgili gelen sorulara “Süzüldüm, zayıflamadım. Ben çok korkarım öyle şeylerden. Şarkı söylediğim için hüzünlü şarkılarda hüzün belli olmalı. Özenli ve milim milim şeyler yapılır. Genlerim güzel” yanıtını verdi.

Sibel Can, konsere ‘Senden Başka Kimsem Yok’ şarkısıyla başladı. Kuyu şarkısını seslendirirken şarkıyı yazan ve klibini de yöneten Bahadır Tatlıöz’e teşekkür eden Sibel Can, ‘Dans edenleri görmek istiyorum diyerek ‘Yeni Aşkım’ şarkısyla dinleyicilere göbek attırdı.

Gelen alkışlar karşısında duygulanan sanatçı “Dünyanın en büyük mutluluğu bu benim için alkışlarınız. Yine beni yalnız bırakmadınız. Hava ne güzel mis gibi.

Bu kadar kısa sürede ilgi ve sevginin yansıması onurdur benim için. Bu saatten sonra tek amacım güzel eserler bırakmak yorumcu olarak” dedi.

Kenan Doğulu ile birlikte seslendirdiği ‘Hançer’ şarkısını söylerken Can, “Her zaman söylüyorum çok şanslıyım, Allah’ın sevdiği kuluyum. Her zaman müzisyen arkadaşlarım en güzel şarkıları yapıp benim için kenara koyuyorlar. Kenan Doğulu’ya bir kez daha selamlarımı gönderiyorum. Yeni albümü çıktı herkes alsın” diyerek Doğulu’ya selam söyledi.

Kendisini izlemeye gelen çocuklarına da takılmadan duramayan Can, “Canlarım benim, şimdi bana nasıl kızıyorlar ‘Annecim niye böyle konuşuyorsun?’ diye. Güzeller güzeli kızım nerede Melisa ‘m prensesim’ dedi.

“SENEDE BİR GÜNE RAZI OLAN GERÇEK SEVGİLER ESKİDENMİŞ”

Türk Sanat Müziği şarkıları seslendiren Can “Nasıl sevgiler varmış eskiden, bu güzel eserleri yorumladıkça anlıyoruz. Senede bir güne razı olan gerçek sevgiler.” İfadelerini kullandı.

“STÜDYODA SÖYLEDİKTEN SONRA KIYAFETLERİMLE UYUYAKALMIŞIM”

Sibel Can, konserin ikinci bölümünde seyirciler arasında bulunan Bülent Özdemir’i sahneye davet ederek “Kıymetlimiz burada… O bir Lale Devri, Begonvil, Kaçak, Cennet, Deli Kızın Türküsü. Bülent Özdemir huzurlarınızda ’Senden Başka Kimsem Yok’ şarkısını 2 yıl oldu, pamuklara sardım. Günlerce nasıl söyleyeceğim diye düşündüm. Stüdyoda söyledikten sonra kıyafetlerimle uyumuşum. Hissediliyor değil mi?” sözleriyle büyük alkış aldı.

Bol bol dans eden ve izleyicileri mest eden sanatçı konserini en çok istek alan ve yeni klibini çekeceği albümüne adını veren ‘Yeni Aşkım’ şarkısıyla noktaladı