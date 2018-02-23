Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” Osmaniye’de tanıtıldı. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonunda ki toplantıya, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve kurum temsilcileri katıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap Güven açılış konuşmasında, ‘Sıfır Atık Projesi’nin, israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedef olduğunu belirtti. İl Müdürü Güven, projenin daha geniş kitlelere hitap etmesi, oluşan atık miktarının fazla olması ve yaşam standardı temelinin artırılması açısından kurumsal uygulamaların büyük önem taşıdığını söyledi. Müdür Güven konuşmasının devamında, “Sıfır Atık Projesi; sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi kapsamında 2017’nin Eylül ayında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki tarafından hayata geçirilmiş ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin projeyi sahiplenmesinin ardından hızlı bir şekilde ilerlemektedir. ” dedi. Sıfır Atık Projesini Valilik kompleksi, Osmaniye Belediyesi ve İl Özel İdaresinde uygulamak üzere çalışmalara başladıklarını ifade eden İl Müdürü Güven, “Hepimizin elbirliği ile kampanyaya sahip çıkarak destek olacağına gönülden inanıyorum. Bundan sonraki aşamada tüm kamu kurumlarını, belediyeleri, üniversiteleri, sanayi kuruluşlarını, medyayı, ilgili sektörleri ve tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde çalışmalarımız devam edecektir.” diye konuştu. Toplantının devamında konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun ise “Biz de öncelikli olarak Valilik kompleksimizde; Adliyemizde, İl Emniyet Müdürlüğümüzde, Defterdarlığımızda ve İl Özel İdaremizde ‘Sıfır Atık Projesi’ni uygulamaya koyacağız. Gelecek nesillerimiz adına bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha yaşanabilir bir çevre için bu projeye herkesin destek olacağına gönülden inanıyorum. Projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Programın son bölümünde Çevre Mühendisi Adem Özyurt Proje tanıtım sunumunu yaptı.

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