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“Sigorta masrafınızı iade edeceğiz” diyerek bin lira dolandırdılar79 defa okundu

kategorisinde,21 Şub 2018 - 22:06 tarihinde yayınlandı
“Sigorta masrafınızı iade edeceğiz” diyerek bin lira dolandırdılar

Osmaniye’de, ‘sigorta masraflarınızı iade edeceğiz’ bahanesiyle kredi kartı bilgilerine ulaşılan kişi, bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Merkeze bağlı Dervişli Köyünde ikamet eden 35 yaşındaki O.K’yı cep telefonundan arayan ve bankadan aradığını söyleyen bir kadın, “Kredi kartından kesilen sigorta masrafını geri iade edeceğiz. Kullanmakta olduğunuz telefona gelen şifre ve onay kodunu bize bildiriniz.” dedi. Gelen bilgileri telefondaki kişiye söyleyen O.K. daha sonra olaydan şüphelenerek internet hesabını kontrol ettiğinde bin liranın Suriye uyruklu 32 yaşındaki I.A. isimli şahsa havale edilerek çekildiğini fark etti. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri O.K’nın şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlattı

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