Şiir çevirisinde üslup ve anlam konuşuldu

OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü tarafından, “Şiir Çevirisinde Üslup ve Anlam: Robyn Rowland’ın Çanakkale Şiirleri” başlıklı program düzenledi. Rektörlük Büyük Salonda ki programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Tel, Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Uçar, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ceyhun Yükselir, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Burhanettin Coşkun, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ceyhun Yükselir, program için üniversiteye gelen Pamukkale Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel’e teşekkür etti. Prof. Dr. Mehmet Ali Çelikel ise şiir çevirisi nasıl yapılır, çevirmenler ne yapar sorularını örnekleriyle yanıtladı. Programın sonunda Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Tel, günün anısına Prof. Dr. Çelikel’e Teşekkür Belgesi takdim etti.

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