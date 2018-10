Şıklığıyla Göz Kamaştırdı

Muhteşem sesi ve yorumlarıyla herkesi kendine hayran bırakan Funda Arar, Elexus Hotel’in görkemli sahnesinde Cumhuriyet Bayramını kutladı. Güçlü sesi ile kulakların pasını silen sanatçıya 1500 kişilik dinleyici eşlik etti.

Siyahlar içerisinde şıklığıyla göz kamaştıran Arar, zamanla insanın kendi proporsiyonunu oturttuğunu ve buna bağlı olarak kişinin ne giyerse onun vücudunda nasıl durabileceğini, yakışabileceğini yada yakışamayacağını anlayabildiğini söyledi.

Yaşlanmaktan korkmadığını söyleyen sanatçı şu sözleri söyledi “Yaşlanmak kaçınılmazdır. Her insan doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Önemli olan yaşlanmak yada ihtiyarlamak değil; önemli olan güzel yaş almak, ruhunun her zaman genç kalması hatta çocuk kalması, o çocuk ruhluyla yaşamak. Yoksa yüzünüz buruşmuş, deriniz buruşmuş, kamburunuz çıkmış falan onlar önemli değil. Önemli olan ruhunuzun her zaman çocuk kalması. O zaman hiçbir şey sizi durduramaz. Her yaşta her şeyi yapabilirsiniz.”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel repertuar hazırladığını söyleyen Arar, Elexus Hotel’in sahnesinde dinleyicileriyle buluşacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.