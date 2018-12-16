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Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama245 defa okundu

kategorisinde,17 Ara 2018 - 00:34 tarihinde yayınlandı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama

Osmaniye’de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçaklılarına yönelik yaklaşık iki aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip neticesinde, daha önce 4 kişiden, farklı markalarda ruhsatsız tabanca ele geçirilmesi sonrasında, operasyon başlatıldı. 11 aralık günü sabahın erken saatlerinde, kent merkezindeki 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 10’u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 9 kişiden 4’ünün “Silah ve Mühimmat kaçakçılığı ve ticareti” suçundan tutuklandığı, 3’ünün adli kontrol şartıyla, 2’sinin ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin 800 lira para ve 25 tam altın, 106 adet 9 mm tabanca fişeği, 208 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 258 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet boş şarjör ele geçirilmiş, ayrıca bir evin silah yapım atölyesi olarak değerlendirilen bodrum katında yapılan aramada ise 5 kuru sıkıdan bozma tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 2 dönüştürülmeye hazır silah alt takımı, 1 plastik silah iskeleti ve çok sayıda silah parçası ele geçirilmişti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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