Sıla’nın Harbiye’deki Dördüncü Günü De Tıklım Tıklım

7 Günlük Konser Maratonu Tüm Hızıyla Devam Ediyor Sıla’nın Harbiye Biletleri Yok Satıyor

Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği Sıla’nın 7 günlük Harbiye konser serisinin dördüncüsü dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşti. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Sıla’yı dinlemeye gelenler arasında birbirinden ünlü isimler de vardı.

“BU ŞARKIDA AKLIMIZA SEN GELECEKSİN MAHSUN”

‘On’dan Kalan Şarkılar’ konserlerini 6 bölüme ayıran ve her bölümde ilişkinin bir dönemini anlatan Sıla, kavuştular kısmında seslendirdiği ‘Merhabalar’ şarkısındaki ‘Yalnızlık mahsun sinemalar’ sözlerinden sonra konuklar arasında bulunan Mahsun Kırmızıgül’e dönerek, “Aaa Mahsun burada, seni düşünerek yazmadık ama bundan sonra bu şarkıyı söylerken sen geleceksin aklımıza. Bizim için güzel bir anı oldu” dedi. Bu sırada ekranda gösterilen Mahsun Kırmızıgül ise gülümseyerek karşılık verdi.

GECENİN ÜÇLÜSÜ ASLI ENVER, EZGİ MOLA, MERVE TERİM ÇETİN

‘Dan sonra’ şarkısında oldukça eğlenen Aslı Enver, Ezgi Mola ve Merve Terim Çetin’in enerjilerine kayıtsız kalamayan Sıla, şarkı bittikten sonra “Sizi gecenin üçlüsü seçiyorum” dedi.

KOSTÜMLERİ İLE YİNE GÖZ KAMAŞTIRDI

Harbiye Açıkhava’daki her konseri için ayrı ayrı kıyafetler hazırlayan Sıla, 4’üncü gününde de yine göz kamaştırdı. Konserin ilk kısmında Douze Studio’dan kısa bir elbise tercih eden sanatçı, ikinci kısımda ise Alexandra Vauthier marka siyah uzen bir kıyafetle sahneye çıktı.

ÜNLÜ İSİMLERİN SILA HAYRANLIĞI

Hemen her konserine ünlü isimlerin de ilgi gösterdiği Sıla’nın bu akşamki dinleyicileri arasında, Aslı Enver, Ezgi Mola, Elçin Sangu, Yunus Özdike, Yalın, Gökçe Bahadır, Mahsun Kırmızıgül ile eşi Ece Binay, İsmail Filiz ve eşi Nurana Bagieva da vardı.

7 günlük Harbiye serisinin dört gününü geride bırakan başarılı sanatçı, 25,27,29 Temmuz tarihlerinde de Harbiye’de sevenleriyle buluşacak.