Şimdi Değilse Ne Zaman?

Merhaba kıymetli okurlar,

Her il kendi bakanı ve milletvekili sayısı ile öğünür. Osmaniye’nin ise, hep sahipsizliğinden bahsedilir. Aslında Osmaniye, Türkiye’nin tüm vilayetlerine göre en çok sahibi olan yer desek kesinlikle yanılmayız.

MHP Lideri ve Osmaniye Milletvekili Dr. Devlet Bahçeli, şu anda Türkiye’de sözü en çok geçen ve hükümet tarafından söyledi her şey yerine getirilen bir siyasetçidir. O halde Türkiye’de bizden güçlü kimse yok. Peki Osmaniye neden yeterince merkezi anlamda hizmet alamıyor anlamak mümkün değil.

İşte bizler durumdan vazife çıkararak, Belediye Başkan aday tespitlerinin bitirilmesinin ardından, Osmaniye’yi Uluslararası Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu olarak Osmaniye’nin eksiklerini bir rapor halinde hazırlayarak, hemşehrimiz Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek, taleplerimizi ileteceğiz.

Bölgemizde tek hava limanı olmayan il Osmaniye var. Yine çevremizde 30 bin kişilik stadyum olmayan tek il Osmaniye. 600 yataklı yeni Devlet Hastanesi’nin sözde Ekim ayında temeli atılacaktı, ancak bir gelişme olmadı. Osmaniye’nin eksiklerini tek tek ne kadar yazsak bitmez. Bizler uzman bir ekiple rapor hazırlayıp hemşehrimiz Dr. Devlet Bahçeli beyi ziyaret edip kendisine sunacağız. Ben siyaseten bu kadar güçlü olduğumuz bir dönemde vereceğimiz raporun mutlak surette karşılık bulacağına inanıyorum.

Osmaniye bugüne kadar hep göz ardı edildi. Sebebi de istemeyene bir şey verilmez misali, kimse istemedi. Ancak biz memleketimiz adına gidip bunları isteyerek Osmaniye’nin büyük bir vilayet olması yolunda katkı sağlayacağız.Şimdi bunlar olmayacaksa ne zaman olacak ki?