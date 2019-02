Simone Kaslowski Tüsiad Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

TÜSİAD’ın 20 Şubat 2019 tarihinde düzenlenen 49. Genel Kurul toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi gerçekleşti.

Genel Kurul toplantısında, TÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri belli oldu. Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu, ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Simone KASLOWSKİ’yi, Başkan Yardımcılıklarına ise Murat ÖZYEĞİN, Mehmet TARA ve Bahadır BALKIR’ı seçti.

Toplantıda kurucu kuşağımızın saygıdeğer temsilcileri Osman BOYNER, Nihat GÖKYİĞİT, Demir KARAMANCI ve Selçuk YAŞAR’a TÜSİAD’a katkıları için bir teşekkür töreni yapıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone KASLOWSKİ’nin toplantıda yaptığı konuşmadan satır başları şu şekildedir:

“İçinde bulunduğumuz dönemde ezberler bir bir bozuluyor. Bu değişimi yorumlayan her ülke ve her toplum risklerini, fırsatlarını ve potansiyelini yeniden konumlandırıyor, değerlendiriyor, geleceğe ilerliyor. Ülkemiz bu dalgalanmalara hiç de yabancı değil. Üzerinde yaşadığımız toprakların tarihi, kadim medeniyetlerin birbiriyle iç içe geçmiş mirasıyla örülü. Farklılıkları ortak değerler altında yaşatan bir kültürümüz var. Yeteneklerimiz değişime uyum sağlamaya ve değişimin getirdiği fırsatları değerlendirmeye uygun.

Ülkemiz için bilginin ve bilimin yolunu tutmak ulusal çıkarlarımızın temellerinden biridir. Tarih ve küresel gelişmeler bilim yolundan uzaklaşmanın toplumlar için ne kadar yıkıcı olabileceğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Dolayısıyla Türkiye’nin yazacağı yeni hikaye aynı zamanda bu çağda var olma iradesinin de en kararlı beyanı olacaktır. Yeni yönetim kurulu olarak bu hikayenin en coşkulu savunucuları ve en hevesli anlatıcıları olmak arzusundayız. TÜSİAD’ın üyelerinin gücünü ve bilgi birikimini bu hikayenin gerçekleşmesi için seferber edeceğiz.

Çağın değerleri olan inovasyona, dijital dönüşüme, katma değere güç veren fikirler ve beyinler kendilerine yer bulacakları özgür alanlara yöneliyor. Sosyal kalkınma, teknolojik atılım ve demokratikleşme hedeflerini gerçekleştirmemiz sahip olduğumuz kıymetli beyinlerin istikbali başka coğrafyalarda aramalarının önüne geçecektir.

Çağımızın en başarılı özgürlük, barış, kalkınma ve refah projesi olan AB kırılmalar yaşasa da küresel düzeyde en önemli denge merkezi olmaya devam ediyor. Türkiye’nin AB üyeliği her iki tarafın da etki alanının genişlemesi anlamına gelen kazan-kazan formülüdür. AB entegrasyon sürecinde; Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu, işbirliği ve karşılıklı objektif bakışın sağlanması ülkemiz ve AB’yi küresel rekabet düzeninde hızla yükseltecektir.

Yönetim Kurulu dönemimizde TÜSİAD’ın yarım asrı devirmesine tanıklık edeceğiz. TÜSİAD bugün kapsamı, sorumlulukları ve kurumsal hafızası ile bir iş dünyası örgütünün çok ötesinde olan ve ülkemiz için yeni fikirlerin filizlendiği bir düşünce kuruluşu hüviyetindedir. Bu dönemde de dört bin şirketi temsil eden üyelerimizin deneyimlerinden, fikirlerinden, eleştirilerinden en yüksek seviyede faydalanacağız. “Küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye” için çok soru soracağımız, çok yanıt arayacağımız ve çok paylaşımda bulunacağımız bir dönem yaşayacağız.

Ülkemiz ekonomik ve toplumsal olarak zor bir dönemden geçiyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de başarı için formülümüz anlamak, analiz etmek ve görüşlerimizi paylaşmak olacak. Ekonomik göstergelerin bize söylediği gibi ülkemiz, hedeflerine koşmak için sahip olduğu büyüme modelini güçlendirmek zorunda. Küresel finansman bolluğunun sona erdiği bir dönemde her ülke kendi potansiyeline daha sıkı sarılıyor. Ülkemiz ne mutlu ki bu çağın esas sürükleyicileri olan insan ve yenilikçi fikir kaynakları açısından çok büyük olanaklara sahip. Yeter ki bu fikirleri üretmek ve işlemek için gereken hukuksal, toplumsal ve ekonomik reformlar hayata geçirelim.”

TÜSİAD’ın 49. Genel Kurul’unda göreve seçilen geniş Yönetim Kurulu şu şekildedir:

TÜSİAD YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ VE SORUMLU OLDUKLARI YUVARLAK MASALAR

(2019-2020)

SİMONE KASLOWSKİ, Yönetim Kurulu Başkanı

MURAT ÖZYEĞİN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler

Enerji ve Çevre İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı

MEHMET TARA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman

Üyeler ile İlişkiler

BAHADIR BALKIR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı

SERRA AKÇAOĞLU, Üye

Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masa Başkanı

BATU AKSOY, Üye

Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı

FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU, Üye

Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı

İREM ORAL KAYACIK, Üye

Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı

NÜKET KÜÇÜKEL, Üye

Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı

BARIŞ ORAN, Üye

Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı

SERKAN SEVİM, Üye

Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı

CAN YÜCAOĞLU, Üye

Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkanı

Bahadır KALEAĞASI, Üye

Genel Sekreter

TÜSİAD YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ VE SORUMLU OLDUKLARI ALANLAR (2019-2020)

OYA NARİN

Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

İZEL LEVİ COŞKUN

Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

EMRE ECZACIBAŞI

Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

ÖZLEM ÖZÜNER

Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

CEM TÜFEKÇİ

Üyeler ile İlişkiler

ELVAN ÜNLÜTÜRK

Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

SERPİL VERAL

Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

MELTEM AKOL

Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

ÖNDER SEZGİ

Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler

AZMİ GÜMÜŞLÜOĞLU

Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

ÖGET KANTARCI

Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

ÖZGÜR TANRIKULU

Enerji ve Çevre İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ BAŞKANLIK DİVANI (2019-2020)

TUNCAY ÖZİLHAN (Başkan)

ÖMER M. KOÇ (Başkan Yardımcısı)

ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ (Başkan Yardımcısı)

N. ÜMİT BOYNER (Başkan Yardımcısı)

ÖMER ARAS (Başkan Yardımcısı)

AGAH UĞUR (Üye)

TAYFUN BAYAZIT (Üye)

TÜSİAD DENETLEME KURULU (2019- 2020)

ASİL YEDEK

METİN AKMAN ALPASLAN KORKMAZ

LEVENT AKGERMAN ÖNDER EKER

RİNT AKYÜZ DENİZ YASEMİN AKSU

2019 – 2020 TÜSİAD HAYSİYET DİVANI (2019-2020)

ASİL YEDEK

CEM DUNA YILMAZ ARGÜDEN

MEHMET GÜN AHMET DÖRDÜNCÜ

HÜLYA GEDİK ŞÜKRÜ BOZLUOLÇAY

SİMONE KASLOWSKİ – ÖZGEÇMİŞ:

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Simone Kaslowski ABD’de Clark Worcester Üniversitesi’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul’da satış bölümünde göreve başladı.

Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya’nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. 1995 yılında Organik Kimya CEO’su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ni üstlenen Kaslowski firmanın büyümesine liderlik etti. Halihazırda 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul’da Kemerburgaz ve Tuzla’da, yurtdışında ise Hollanda’nın Rotterdam ve İsviçre’nin Lugano kentlerindeki üretim tesislerinde yılda 250 bin ton kapasiteyle üretim yapıyor ve distribütörlük faaliyetleri yürütüyor.

Simone Kaslowski kimya sektörünün gelişimi için önemli sivil toplum projeleri geliştirilmesine öncülük yaptı ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği bünyesinde “Kimya İhtisas Bölgesi” Chemport projesinin hayata geçirilmesine yönelik girişimlere katkıda bulundu. TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Kaslowski TÜSİAD Yönetim Kurulu’ndaki sorumlulukları kapsamında başta AB ve ABD olmak üzere Türkiye’nin küresel ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2017 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kaslowski, 20 Şubat 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir. Kaslowski evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.