MENÜ
Bugün: 30 HAZİRAN 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 96.520
DOLAR 4,5867
EURO 5,3637
ALTIN 184,78
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Sınava girenlerden kalem setleri toplandı446 defa okundu

kategorisinde,30 Haz 2018 - 16:30 tarihinde yayınlandı
Sınava girenlerden kalem setleri toplandı

Osmaniye Gençlik Merkezi üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Genç Dönüşüm Projesi’ kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ücretsiz dağıtılan kalem setlerini topladılar. Genç dönüşüm kutularında biriken kalem, silgi ve kalemtıraşların köy okullarında ya da ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağı kaydedildi. Gönüllü gençler, ÖSYM’nin yapacağı her sınavın ardından kalem setlerini toplanıp ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmayı hedeflendiklerini belirtirken, velileri ise gönüllülük esasına dayalı olarak uykularından ve zamanlarından feragat edip, yine ihtiyaç sahipleri için sınav materyallerini toplayan gençlere teşekkürler ettiler. Türkiye’de 81 ilde, 7 bin 884 binada 129 bin 291 salonda uygulanan sınava 2 milyon 381 bin 784 üniversite adayının başvurduğu kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ