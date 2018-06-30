Sınava girenlerden kalem setleri toplandı

Osmaniye Gençlik Merkezi üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Genç Dönüşüm Projesi’ kapsamında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ücretsiz dağıtılan kalem setlerini topladılar. Genç dönüşüm kutularında biriken kalem, silgi ve kalemtıraşların köy okullarında ya da ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağı kaydedildi. Gönüllü gençler, ÖSYM’nin yapacağı her sınavın ardından kalem setlerini toplanıp ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmayı hedeflendiklerini belirtirken, velileri ise gönüllülük esasına dayalı olarak uykularından ve zamanlarından feragat edip, yine ihtiyaç sahipleri için sınav materyallerini toplayan gençlere teşekkürler ettiler. Türkiye’de 81 ilde, 7 bin 884 binada 129 bin 291 salonda uygulanan sınava 2 milyon 381 bin 784 üniversite adayının başvurduğu kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE